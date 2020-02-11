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11.02.2020 10:19
Рубрика: Digital

IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса

Текст: Иван Черноусов
Количество участников Всемирного Мобильного Конгресса (Mobile World Congress), который пройдет в конце февраля в Барселоне, стремительно сокращается. Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.

"Sony внимательно следит за развивающейся ситуацией после вспышки коронавируса. Мы придаем первостепенное значение безопасности и благополучию наших клиентов, партнеров, СМИ и сотрудников, поэтому мы приняли трудное решение отказаться от участия в MWC 2020", - сообщается в официальном сообщении компании.

В то же время некоторые другие участники не намерены отказываться от возможности показать миру свои новые устройства. Например, китайская ZTE объявила о том, что все запланированные на выставке мероприятия пройдут по плану.

"24-27 февраля 2020 года ZTE традиционно участвует в выставке Mobile World Congress 2020. На выставке Mobile World Congress 2020 будет демонстрироваться линейка новых терминальных устройств 5G, в том числе смартфон ZTE Axon нового поколения 5G и широкий ассортимент устройств 5G", - сообщается в официальном заявлении ZTE.

Фото: iStock
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Организатор выставки, ассоциация GSM заявила, что, несмотря на повышенные риски, отменять выставку не планируется. "Я знаю, что коронавирус создал препятствия для участников и посетителей со всего мира, в том числе и для 5-6 тысяч человек (5-6 %), которые традиционно прибывали из Китая. Мы сочувствуем всем, кто пострадал. И благодарны за меры, принятые нашими китайскими участниками. Но GSMA движется вперед согласно планам и будет проводить MWC Barcelona 24-27 февраля. Хотя мы подтверждаем, что некоторые крупные экспоненты решили не участвовать в выставке в этом году, а другие все еще обдумывают дальнейшие шаги, мы остаемся более чем с 2800 экспонентами" - говорит исполнительный директор GSMA Джон Хоффман.

Для тех посетителей из Поднебесной, кто все же решит приехать на MWC, испанские службы здравоохранения принимают беспрецендентные меры безопасности. Все участники, прибывшие из Китая, должны будут провести не менее 14 дней за его пределами. А при входе у каждого из участников будут проверять температуру.

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