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11.02.2020 19:22
Рубрика: Digital

Словили вирус

Из-за эпидемии под угрозой проведение Мобильного всемирного конгресса в Барселоне
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
LG, Ericsson, Amazon, Nvidia, Vivo, Intel и другие крупные компании не приедут в этом году на ежегодный Мобильный всемирный конгресс (MWC, Mobile World Congress) в Барселоне. Это крупнейшая ИТ-выставка в мире, где презентуют новейшие мобильные устройства, задающие тренды индустрии на весь последующий год.

"Мы внимательно следим за развивающейся ситуацией после вспышки коронавируса. Мы придаем первостепенное значение безопасности и благополучию наших клиентов, партнеров, СМИ и сотрудников, поэтому мы приняли трудное решение отказаться от участия в MWC 2020", - говорится в сообщении компании Sony.

Фото: AP Photo/Vincent Yu)
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Несмотря на то что мнения о том, участвовать ли в MWC, у компаний разнятся, организатор выставки - GSMA (объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) отменять конгресс не планирует. "Коронавирус создал препятствия для участников и посетителей со всего мира, в том числе и для 5-6 тысяч человек (5-6 %), которые традиционно прибывали из Китая. Мы сочувствуем всем, кто пострадал. И благодарны за меры, принятые нашими китайскими участниками", - говорит исполнительный директор GSMA Джон Хоффман.

Организаторы конгресса предпримут беспрецедентные меры безопасности. Запрещено посещение выставки жителям провинции Хубэй, а также всем, кто недавно там побывал.

Сотрудники китайских компаний, которые все же примут участие в MWC, должны будут покинуть территорию Китая не менее чем за 14 дней до старта мероприятия (конгресс стартует 24 февраля, а значит, они уже сейчас должны быть за пределами КНР). Кроме того, каждый из участников выставки из Поднебесной должен иметь при себе справку, подтверждающую, что он здоров и не контактировал с людьми, заболевшими коронавирусом.

Фото: iStock
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На всех стендах, а их 2800, будет постоянно проводиться дезинфекция. Особое внимание будет уделено общественным сенсорным экранам, поручням и другим поверхностям. В павильонах установят пункты неотложной медицинской помощи, а всем участникам измерят температуру при помощи сканера. Кроме того, каждому выступающему выдадут персональный микрофон, а также рекомендуют воздержаться от рукопожатий.

Ранее из-за коронавируса уже отменили или перенесли на более поздний срок празднование Китайского Нового года в Париже, гран-при Формулы-1 в Шанхае, Российский инвестиционный форум в Сочи, женские турниры по гольфу в Таиланде и Сингапуре, конференцию Food & Hotel Asia в Сингапуре, авиасалон Singapore Airshow и ряд других мероприятий.

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