Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг

Законопроект о выкупе акций Сбербанка может быть рассмотрен на заседании правительства уже в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин и Центробанк разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Документ уже направлен в правительство.

Ожидается, что кабмин выкупит контрольный пакет акций банка за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. При этом сделка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для одномоментной покупки всего пакета.

"В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ ТАСС.