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11.02.2020 22:36
Рубрика: Экономика

Кабмин может рассмотреть проект о выкупе Сбербанка в четверг

Законопроект о выкупе акций Сбербанка может быть рассмотрен на заседании правительства уже в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин и Центробанк разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Документ уже направлен в правительство.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Ожидается, что кабмин выкупит контрольный пакет акций банка за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. При этом сделка предполагает этапность, поскольку в ФНБ недостаточно средств для одномоментной покупки всего пакета.

"В целом, по нашим прогнозам, за 12 месяцев средства в ФНБ в достаточном объеме для выкупа всего пакета должны сформироваться. Конкретные даты приобретения будут определены позднее", - приводит комментарий пресс-службы ЦБ ТАСС.

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