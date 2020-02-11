Крупный китайский завод Foxconn, выпускающий самые разные гаджеты по заказу Apple, постепенно возвращается к работе - на свои места должны выйти около 10 процентов сотрудников.

Речь идет о ключевых для компании производственных линиях в городах Шэньчжэнь и Чжэнчжоу. Однако власти региона должны позднее на этой неделе еще раз проверить, были ли приняты все меры по борьбе с коронавирусом. Именно он стал причиной "паралича" - так называют сложившуюся ситуацию во многих газетах.

Распространение опасного заболевания привело не только к приостановке сборочных линий самой разнообразной техники, причем как Apple, так и других производителей. Из-за коронавируса та же Apple и ее крупный китайский конкурент - Xiaomi - были вынуждены временно закрыть свои розничные магазины. Распахнуть свои двери для покупателей они смогут в лучшем случае в конце недели.

Несмотря на то что последствия такого шага для работы всех этих предприятий могут оказаться очень серьезными, в той же Foxconn утверждают, что здоровье сотрудников для компании имеет наивысший приоритет.

Но компаниям нужно помнить, что сбой в работе хотя бы одного звена в цепочке поставок комплектующих может привести к тому, что желанный гаджет не выйдет в срок и не попадет на прилавки магазинов.

"Китай - это не только крупнейший производитель устройств Apple, но и второй в мире их потребитель по объемам продаж. Уже сейчас спрос на технику этой марки на китайском рынке упал более чем на 50 процентов, - уверен Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Если ограничения из-за вируса затянутся, это может стать существенным ударом по квартальной выручке компании. Сильнее всего пострадают категории iPhone и AirPods. Более того, Apple может сдвинуть iPhone 9 - он же SE2 - на более поздние сроки".

До этого Китай уже столкнулся с увеличением стоимости рабочей силы и санкциями США, теперь же к ним добавилось влияние коронавируса. "В итоге большинство брендов так или иначе взвешивают риски и думают о перераспределении производств в другие страны. В основном рассматривается регион Юго-Восточной Азии как наименее затратный по сценарию переноса", - добавляет эксперт.

Действительно, по данным аналитика Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами относительно Apple, яблочная компания намерена перенести часть производства iPhone в Индию.

Пока же заводы Foxconn и другие производства Китая восстанавливают работу частично и с дополнительными проверками, что означает существенное замедление производительности. "На данный момент на рабочие места вышло только 10 процентов персонала. Это ставит под вопрос быстрый выпуск 45-миллионной партии AirPods Pro, на которую Apple очень рассчитывает в этом году", - считает Рябинин.

В результате может создаться дефицит ассортимента, который приведет к росту цен. По словам эксперта, российская розница уже подняла цены на 10 процентов, и ситуация будет зависеть от того, как быстро и в каком объеме восстановятся поставки.

Apple и другие производители могут спастись от влияния коронавируса, если перенесут производство в другие страны Азии. Но это будет не так скоро

Как ни странно, в выигрыше может оказаться Samsung, которая имеет более распределенную сеть производств и не так зависит от Китая в смысле сбыта продукции. Apple же, по мнению Дмитрия Рябинина, пострадает не меньше, а может, даже и больше китайских брендов из-за отсутствия больших складских запасов.

"Паника часто является гораздо более быстрой и опасной угрозой для экономики, чем факты. Поэтому недооценивать последствия не стоит, они будут крайне серьезными как для Китая, так и для всех участников рынка", - заключает специалист.