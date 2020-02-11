Китай получил от России два миллиона медицинских масок

Россия направила в КНР в качестве гуманитарной помощи два миллиона медицинских масок, а также медикаменты. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы буквально на днях отгрузили груз гуманитарной помощи в Китай", - заявил министр в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Также от подчеркнул, что рост цен на медицинские маски недопустим. "Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность", - отметил Мантуров.

Ранее ФАС выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе нынешнего года в 68 регионах России. Рекордсменом стала Ивановская область, где цены на маски выросли почти в пять раз.