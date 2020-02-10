ФАС назвала мародерством завышение цен на медицинские маски

Как подчеркивает ФАС, публикации о том, что служба не видит признаков картельного сговора в завышении цен на этот товар, не являются официальной позицией ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе нынешнего года в 68 регионах России. Рекордсменом стала Ивановская область, где цены на маски выросли почти в 5 раз. В 24 субъектах РФ повышение розничных цен не было связано с увеличением оптовых цен на товар.

ФАС продолжает работу по мониторингу цен на медицинские маски, при выявлении признаков необоснованного изменения прейскуранта будут проводиться контрольные мероприятия, к нарушителям антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры.