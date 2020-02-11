Клишас: Разумно проводить голосование по Конституции в выходной день

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон лучше проводить в выходной день.

Ранее на заседаниях рабочей группы звучали разные предложения, в том числе - голосовать среди недели или не ограничиваться одним днем.

"Мы проговаривали, все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем", - сказал Клишас журналистам по окончании заседания рабочей группы во вторник.

"Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом", - добавил он.

Встреча Владимира Путина с участниками рабочей группы намечена на четверг.