Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ в четверг, 13 февраля, представит свои предложения президенту России Владимиру Путину, сообщил сопредседатель группы Павел Крашенинников.

"В четверг у нас будет встреча с президентом, поэтому мы не в Общественной палате встречаемся, а с руководителем страны", - сказал он во вторник на очередном заседании рабочей группы.

По словам Крашениникова, тематические подгруппы работают "фактически в режиме онлайн" и готовят тексты для передачи в Госдуму. "Поступило около 400 предложений в рабочую группу, в профильный комитет поступило 138 официальных поправок", - сообщил он.

Напомним, первое чтение президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ состоялось 23 января, второе было запланировано на 11 февраля, но позже Совет Госдумы принял решение отложить его на более поздний срок из-за большого количества предложений. Срок приема поправок также был продлен - до 14 февраля.