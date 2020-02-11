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11.02.2020 13:45
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, почему от нового коронавируса еще не умер ни один ребенок

Текст: Юрий Гень

Вспышка короновируса в Китае привела к гибели уже более 1000 человек, однако опасная болезнь пока не привела к смерти ни одного ребенка. Ученые постарались выяснить почему, и пришли к удивительным выводам, сообщает американский портал о научных исследованиях livescience.

Дети могут заразиться вирусом точно так же, как взрослые, однако, по всей видимости, переносят его гораздо легче и быстрее излечиваются. По словам китайских чиновников, среди инфицированных короновирусом есть, как минимум два новорожденных. Тем не менее, средний возраст всех заболевших (по разным источникам их насчитывается порядка 50 тысяч только в Китае) колеблется от 49 до 56 лет. Детей и подростков среди них мало. А среди погибших пока нет вообще.

Фото: iStock
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Дети, похоже, избегают худших последствий от заражения короновирусом - летального исхода. Но для ученых и врачей не совсем понятно, почему это происходит.

"Мы не до конца понимаем это явление - это может быть из-за различий в иммунных реакциях детей по сравнению со взрослыми", - говорит доктор естественных наук, начальник отдела детских инфекционных заболеваний в Университете Юты (США) Эндрю Павия. - Одна из гипотез заключается в том, что врожденный иммунитет, то есть ранняя реакция, направленная в основном на группы патогенных микроорганизмов, у детей имеет тенденцию быть более активной".

По словам медиков, которые занимаются проблемой борьбы с короновирусом, врожденная иммунная система является первой линией защиты от патогенов. Клетки в этой системе немедленно отвечают иностранным захватчикам - то есть вирусам. Если у детей, подвергшихся воздействию короновируса врожденный иммунный ответ сильнее, они могут бороться с инфекцией с большей эффективностью, чем взрослые. В итоге у детей все симптомы болезни проходят гораздо более мягко.

"Случай, который мы наблюдаем с коронавирусом, заключается не в том, что у детей вообще нет никаких симптомов, у них на самом деле вирусная пневмония, - говорит эпидемиолог из Колледжа общественного здравоохранения Университета Темпл (США) Крис Джонсон. - Но поскольку их иммунная система настолько крепка, она не выкладывается так, как у взрослых".

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Ученые задаются вопросом, почему это происходит?

По наблюдениям ученых, взрослые в 25 раз чаще умирают от ветряной оспы, чем дети. И хотя грипп может иметь разрушительные последствия для младенцев, дети чуть более старшего возраста обычно переносят его легче, чем взрослые. Например, смертность от сезонного гриппа у взрослых в 10 раз выше, чем у детей. Ситуация с короновирусом аналогична.

По словам начальника отдела детских инфекционных заболеваний в Университете Юты (США) Эндрю Павии, дети не менее подвержены риску респираторных заболеваний, чем взрослые. Они заражаются инфекцией, но выздоравливают легче, чем их родители, бабушки и дедушки. Но существуют и другие возможные причины, помимо силы врожденной иммунной системы, которые могут объяснить эту устойчивость.

Одной из этих причин является то, что у детей могут быть более здоровые дыхательные пути, потому что они подвергались меньшему воздействию сигаретного дыма и загрязнения воздуха, чем взрослые. Другой фактор заключается в том, что дети в целом более здоровы и имеют меньше хронических заболеваний, которые обостряются при заражении короновирусом.

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