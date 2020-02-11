Кто получит выплаты ко Дню Победы

Напомним, что по указу президента России эту выплату получат ветераны в апреле-мае. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в ней или в бывших прибалтийских республиках СССР (Латвии, Литве и Эстонии). Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

Как уточняет минтруд, единовременную выплату предполагается осуществлять инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Для этих категорий граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 75 000 рублей.

По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Всего выплаты получат 1 148 441 человек, в том числе 537 057 человек по 75 тысяч рублей, а 611 384 человека - по 50 тысяч рублей.

Всего выплаты получат 1,148 миллиона человек, в том числе свыше 500 тысяч человек - по 75 тысяч рублей

Как уточняет минтруд, гражданам России, постоянно проживающим в стране, выплаты будут перечисляться Пенсионным фондом России и соответствующими федеральными органами исполнительной власти, Судебным департаментом при Верховном суде РФ, Верховным судом РФ, Генеральной прокуратурой, а гражданам России, постоянно проживающим в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, - Пенсионным фондом и минобороны через отделы обеспечения при посольствах.