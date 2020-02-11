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Текст:   Роман Маркелов 
16:52 11.02.2020

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Минфин рассчитывает, что ипотечные ставки в России к концу 2020 года снизятся до 7-8% годовых. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Делая замеры - и общие, и индивидуальные, мы видим, что люди сейчас в состоянии с нормальной зарплатой, с нормальным соотношением дохода к кредиту уже сейчас получать ставки ниже 9%. Конечно, это хороший тренд, мы всячески будем его поддерживать", - также сообщил Моисеев (цитата по РИА Новости).

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Можно ли взять ипотеку без первого взноса

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что средняя ставка по ипотеке в декабре обновила исторический минимум - 9%. Она также подчеркивала, что это не предел, и ставки будут снижаться и дальше.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на прошлой неделе назвал текущий уровень средних ставок в 9% завышенным. Без их снижения нельзя будет добиться выполнения целей национального проекта по жилью, отмечал он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает снижение средней ипотечной ставки до 7,9% годовых к концу 2024 года. Таким образом, если реализуется прогноз Минфина, то эта цель будет достигнута досрочно.

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