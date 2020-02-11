Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

"Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее эта сумма фигурировала в сообщениях некоторых медиа со ссылкой на копию протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Но, по словам Юрчика, это не окончательная цифра, так как Минфин не согласен с методикой расчета. В итоге по ходу дискуссии сумма, скорее всего, будет скорректирована, отметил он.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что российским авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай. Для этого по поручению правительства Минтранс 3 февраля сделал расчеты и направил их в Минфин и в правительство, пояснял он.

Минфин должен был подать свои предложения. Но рассчитанную сумму министр тогда озвучивать не стал.

Как отмечали эксперты, сейчас определить сумму убытков весьма сложно. Окончательно их можно будет подсчитать только через 2-3 месяца, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, пояснял "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Помимо потерь от прекращения прямых авиарейсов придется учитывать также потери от снижения потока транзитных пассажиров, отмечал он.

К тому же важную роль будет играть изменение ситуации. Если инфекция и дальше станет распространяться, не исключен серьезный обвал мировых объемов перевозки, отмечали эксперты.