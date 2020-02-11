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11.02.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Текст: Евгений Гайва
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей. Такую цифру озвучил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости Фото: Сергей Русанов / РИА Новости
Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

"Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее эта сумма фигурировала в сообщениях некоторых медиа со ссылкой на копию протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

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Но, по словам Юрчика, это не окончательная цифра, так как Минфин не согласен с методикой расчета. В итоге по ходу дискуссии сумма, скорее всего, будет скорректирована, отметил он.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что российским авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай. Для этого по поручению правительства Минтранс 3 февраля сделал расчеты и направил их в Минфин и в правительство, пояснял он.

Минфин должен был подать свои предложения. Но рассчитанную сумму министр тогда озвучивать не стал.

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Как отмечали эксперты, сейчас определить сумму убытков весьма сложно. Окончательно их можно будет подсчитать только через 2-3 месяца, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, пояснял "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Помимо потерь от прекращения прямых авиарейсов придется учитывать также потери от снижения потока транзитных пассажиров, отмечал он.

К тому же важную роль будет играть изменение ситуации. Если инфекция и дальше станет распространяться, не исключен серьезный обвал мировых объемов перевозки, отмечали эксперты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Распространение коронавируса 2019-nCoV

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