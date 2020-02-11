Москва назвала недопустимыми "вылазки" из Идлиба

На вопрос о том, как Россия может предотвратить развитие ситуации в Идлибе в полномасштабный военный конфликт, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что наиболее важно - выполнение сочинских договоренностей России и Турции. "Это было и остается очень важным", - сказал он журналистам.

"И, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и российских военных объектов", - продолжил представитель Кремля. "Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми", - подчеркнул он.

На вопрос, насколько реально это беспокоит Кремль, Песков ответил: "Эта ситуация беспокоит Кремль, и мы не скрывали своей обеспокоенности, что, к сожалению, на протяжении длительного времени эти террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне. И главное, что еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших военных объектов".

В Кремле не дают оценок, кто ответственен за сложившуюся ситуацию, все зафиксировано в тексте сочинских договоренностей. "Мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок и здесь нет допуска для каких-то трактовок", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о необходимости встречи президентов России и Турции, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что такие переговоры могут состояться, если главы государств посчитают необходимым. "Пока они такого решения не принимали", - заключил он.