На ЦКАД возводят центральный пункт управления

Центральный пункт управления Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД) появится на пересечении с М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе) и автодорогой А-107 (Московское малое кольцо), сообщили в госкомпании "Автодор". Сейчас уже начинается возведение второго этажа трехэтажного здания.

На Центральный пункт управления будет поступать вся информация о событиях на дороге с видеокамер, сенсоров, датчиков, метеостанций и других коммуникаций. В автоматизированной системе управления дорожным движением и в системе взимания платы "Свободный поток" информация будет обрабатываться операторами. Таким образом, будет контролироваться всю ситуацию на дороге.

В случае ДТП, поломки или любой другой нештатной ситуации, оператор вышлет на помощь экипаж аварийных комиссаров. Также система позволит оперативно направить спецтехнику для обработки дорожного покрытия в случае перемены погоды, снега, гололеда. Водителей о погодных условиях будут предупреждать через информационные табло.

На ЦКАД будет внедрена первая в России система взимания платы без шлагбаумов "Свободный поток", уточняют в "Автодоре". Проезд будет фиксироваться без остановки автомобиля при проезде через специальную рамку. Расчет и списание оплаты за проезд будет проводиться в автоматическом режиме с лицевого счета автомобилиста через транспондер или с приобретаемой маршрутной карты.