Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок

Россия внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки, пока сохраняется неопределенность ситуации, заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной", - цитирует слова Новака ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэнерго.

По словам Новака, Россия отмечает важность и актуальность работы, проделанной техническим комитетом ОПЕК+ для лучшей оценки ситуации и принятия решений, необходимых для обеспечения стабильности рынка.

На прошлой неделе техкомитет экспертов ОПЕК+ по итогам внепланового трехдневного заседания, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года и углубить его до конца второго квартала.

"Сейчас Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом", - добавил Новак.