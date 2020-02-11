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11.02.2020 14:07
Рубрика: Легковые авто

Новый Mercedes-Maybach S-Class готовится к дебюту

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Mercedes-Benz S-Class нового поколения в кузове W223 представят уже во второй половине текущего года. Тем временем наиболее богато укомплектованный и роскошно отделанный Mercedes-Maybach S-Class весь нынешний год еще пробудет в прототипах. Один из них в маскировочном камуфляже на днях был заснят на дорогах в Германии, сообщает motor1.

Mercedes-Maybach по традиции построен на удлиненном шасси Mercedes-Benz S-Class, но имеет оригинальный кузов. Новая машина по габаритам и пропорциям принципиально от нынешней отличаться не будет: длина - по-прежнему хорошо за 5 метров, втрое более протяженная линия капота, чем багажника, короткий передний свес, длинный задний.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Выштамповка по низу боковин, придающая "собранность" распластанному в длину кузову, сохранится. А верхнего "всполоха" не будет - в этом поколении у Daimler в чести гладкие поверхности. Бампера станут менее выдвинутыми, отчего на силуэте передняя и задняя оконечности выглядят ориентированными почти вертикально. Новые фары - с намного меньшей площадью рассеивателя. Дверные ручки, как и на Mercedes-Benz S-Class W223, - на сервоприводе.

Еще обращают на себя внимание внушительного размера тормозные механизмы с вентилируемыми дисками. Такие как раз уместны, учитывая, что Mercedes-Maybach сохранит 6,0-литровый битурбомотор Mercedes-Benz M275 мощностью свыше 600 л.с. и крутящим моментом около 1000 Нм.

Выход Mercedes-Maybach X223 на рынок ожидается в следующем году.

Фото: www.motor1.com
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#Mercedes-Benz