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11.02.2020 08:53
Рубрика: В мире

Популяция пингвинов в Антарктике сократилась вдвое за последние 50 лет

Текст: Андрей Васильев
Глобальное потепление в Антарктике ученые назвали причиной резкого сокращения популяции пингвинов на 58 процентов за последние 50 лет, сообщает The Guardian.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых в течение месяца занималась подсчетом птенцов на Южных Шетландских островах в Антарктике. Исследователи полагают, что именно глобальное потепление стоит за резким сокращением численности популяции птиц, получивших свое название по черной линии, которая проходит ниже клюва от щеки к щеке.

Фото: Mark Jones / Melbourne University / Science
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Используя беспилотники и ручной подсчет, группа в составе четырех ученых из американского университета Стони Брук обнаружила 52 786 гнездящихся пар на острове Элефант, что на 58 процентов меньше, чем было зафиксировано в последнем опросе, который проводился в 1971 году.

Почти аналогичные показатели был отмечены на острове Лоу, где проживает самая крупная популяция пингвинов в Антарктике. По словам профессора Ноа Страйкера, эта тенденция свидетельствует о радикальном изменении экосистемы Антарктики с 1970-х годов. Ученые считают, что наиболее вероятной причиной является нарушение климата. В последние годы наблюдалось повышение зимних температур на Антарктическом полуострове и вокруг него на 5° С до доиндустриального уровня. Недавно в Антарктике был зафиксирован исторический максимум в 18,3° С, который побил предыдущий рекорд в 17,5° C.

Большинство видов пингвинов страдают от потепления климата. Два года назад ученые предупреждали, что к концу XXI века 70 процентов королевских пингвинов либо исчезнут, либо будут вынуждены найти новые места для размножения. Более раннее исследование показало, что 60 процентов среды обитания пингвинов Адели в Антарктиде могут быть потеряны. Популяция толстокрылых пингвинов снижается до 40 процентов. По оценке ученых, в некоторых районах Антарктики из-за глобального потепления также существует вероятность снижения популяций других видов млекопитающих, в том числе китов и леопардовых тюленей.

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