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Рубрика: Власть

Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что улучшение российско-американских отношений будет выгодно всему миру, а не только РФ и США. Диппредставитель считает, что это поспособствует благотворному исходу всех международных событий.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Мы пройдем свою часть пути навстречу каждому государству, которое хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и баланса интересов", - цитирует Антонова РИА Новости. Дипломат отметил, что целью внешней политики Москвы является защита национальных интересов во имя внутреннего развития. Он подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от ответственности за обеспечение мира и безопасности на планете.

Ранее Антонов говорил о том, что Москва выступает за восстановление и сохранение диалога с Белым домом, госдепартаментом и другими правительственными институтами США, а также конгрессом и экспертным сообществом. По словам Антонова, Москва и Вашингтон как постоянные члены СБ ООН и крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за решение международных проблем. Дипломат убежден, что при встречных усилиях Россия и США могли бы добиться многого во благо россиян, американцев и всего мирового сообщества.

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