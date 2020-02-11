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11.02.2020 16:21
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудят по телефону ситуацию в Идлибе

Текст: Кира Латухина

В Кремле подтвердили информацию турецкой стороны о том, что 11 февраля состоится телефонный разговор президентов России и Турции.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Утром во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор, который Владимир Путин проведет вечером. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что лидеры двух стран обсудят по телефону ситуацию в сирийском Идлибе.

На вопрос, планируется ли такой разговор, Песков ответил "да", сообщает ТАСС. Ранее он заявил, что президенты пока не запланировали личную встречу, но могут это сделать, когда посчитают нужным.

Также представитель Кремля подчеркнул озабоченность Москвы ситуацией в Идлибе, а вылазки боевиков из этой зоны назвал недопустимыми.

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