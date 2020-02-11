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11.02.2020 13:07
Рубрика: Власть

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предлагает изменить правила роспуска Думы

Текст: Галина Мисливская
Назначение новых выборов в Госдуму после трехкратного отклонения ею кандидатуры премьер-министра может стать не обязанностью, а правом президента России. С такой инициативой выступил декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

"Сейчас пока действующий текст Конституции предусматривает обязательность для президента выбора между назначением председателя правительства в случае отсутствия согласия или роспуском Госдумы. Мне кажется, что правильнее президенту предоставить возможность выбора, предоставить право распустить Госдуму в случае, если трехкратно происходит отклонение представленной кандидатуры председателя правительства", - сказал он в ходе заседания рабочей группы во вторник.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Кроме того, он предложил прописать в Основном законе порядок действий на случай, если депутаты утвердят не всех вице-премьеров и министров. "Наверное, должно быть какое-то количество членов правительства, при наличии которых правительство можно считать сформированным. Я предлагаю, чтобы это было не меньше 2/3 состава правительства, предлагаю определить, что происходит в случае, если происходит трехкратное отклонение кандидатур", - сказал Белов.

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова, необязательно роспуск Госдумы в случае неутверждения премьера сделает политическую систему более стабильной. "Иногда, чтобы избежать кризиса, такое (продолжение работы Думы - прим. "РГ") возможно", - сказал он.

Напомним, 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает расширение полномочий нижней палаты парламента в части формирования кабинета министров. Если сейчас депутаты лишь согласовывают кандидатуру премьера, то в случае принятия поправок они смогут утверждать главу правительства, его заместителей и большинство министров.

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