В ЦБ назвали правила безопасного общения с коллекторами

Впрочем, это всегда проходит непросто. Поэтому необходимо соблюдать определенные правила. Специально для "Российской газеты" начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова рассказала, как надо вести себя с коллекторами, чтобы это было конструктивным и помогало найти выход из сложившейся ситуации.
Правило первое: Не жди коллекторов
Конечно, лучше всего договориться с кредитором напрямую еще до того, как вы просрочите оплату и испортите свою кредитную историю. Можно попросить сделать вам отсрочку или реструктурировать заем - изменить сроки и суммы платежей.
Кредитор не обязан это делать, но может пойти вам навстречу. И вам, и ему выгоднее разобраться без привлечения коллекторов.
Правило второе: Долг в одни руки
Коллектор - это специалист по возврату просроченной задолженности. Иногда он действует просто как агент по поручению кредитора. А иногда может перекупить ваш долг - и тогда будет взыскивать просроченную задолженность уже в свою пользу.
Но в любом случае сегодня он и ваш кредитор должны следовать так называемому закону о коллекторах - № 230-ФЗ. Помните, кредитор - будь то банк, микрофинансовая организация, КПК или частное лицо - может привлечь только одно коллекторское агентство. При этом кредитор обязан в течение 30 рабочих дней сообщить вам об этом. И если он продал ваш долг коллектору, вы должны получить уведомление об уступке прав требования.
Правило третье: Загляни в реестр
Если вам звонит коллектор, а официальное сообщение от кредитора еще не пришло, первым делом проверьте, не мошенник ли он.
Коллекторское агентство должно входить в государственный реестр. Ведет его Федеральная служба судебных приставов, он размещен на ее сайте. Но и с законно действующим коллектором вы можете отказаться разговаривать, пока не получите официальное уведомление.
Правило четвертое: Знай свои права
Коллектор может звонить должнику только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники. Не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Есть ограничения и по смс.
Видеться с должником коллектор имеет право не более одного раза в неделю. А общаться с родственниками должника или третьими лицами, если он дал на это свое письменное согласие (когда брал кредит или заем), а близкие не выразили несогласия. Родные и друзья должника в любой момент могут отказаться от общения с коллектором. Должник тоже может отозвать свое согласие: нужно направить кредитору или коллектору заявление через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением либо вручить лично под расписку.
Коллектор не имеет права скрывать свой номер телефона или электронной почты. Оказывать психологическое давление на должника и, тем более, унижать его. Давать неверную информацию: по поводу суммы долга и сроков погашения, обращения в суд и уголовного преследования. Даже если коллектор перекупает долг, условия по кредиту или займу остаются прежними.
Также запрещено обманывать относительно своего статуса, заявляя о принадлежности к госорганам. Раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам. Применять физическую силу или опасные для жизни и здоровья должника методы, уничтожать или повреждать имущество либо угрожать этим.
А теперь внимание! Если коллектор нарушил эти правила и своими действиями причинил должнику либо его близким убытки или просто моральный вред, коллекторской организации грозит штраф до двух миллионов рублей.
Правило пятое: Обратись к адвокату
Если должник не хочет общаться с коллектором, он может направить ему или кредитору заявление, в котором прямо указать, что не желает общаться с ними или будет делать это только через своего адвоката. Отказаться от взаимодействия с кредитором или коллектором можно через четыре месяца с момента просрочки платежа.
Лучше всего направить такое заявление через нотариуса, заказным письмом с уведомлением или вручить его лично под расписку. Если документ составлен неправильно, то адресат обязан в течение 10 дней после того, как получит ваше заявление, разъяснить, как правильно его оформить.
При этом надо понимать: если должник откажется от общения, то кредитор может передать дело в суд. И если суд примет решение, что кредит все-таки нужно вернуть, за дело возьмутся уже судебные приставы. Они имеют право арестовать счета должника, описать имущество и продать его, чтобы погасить долг.
Генпрокуратура РФ назвала регионы с самыми суровыми коллекторами
Генпрокуратура России назвала регионы, некомфортные для жизни должников. Список опубликовали на сайте ведомства.
В 2019 году прокуроры выявили более 500 нарушений законов в работе коллекторских организаций. Так, при взыскании долгов юрлица не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками.
- Они вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти, - говорится в сообщении.
Психологическое давление, унижение чести и достоинства граждан пресекли в Удмуртии, Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.
Конфиденциальные и персональные данные должников распространяли в Удмуртии, Башкортостане, Бурятии, Волгоградской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В свою очередь, в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях выявили случаи приема на работу новых сотрудников без проверки судимости.