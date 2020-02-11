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11.02.2020 23:55
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Никто не крайний

В столичных магазинах появились "умные" тележки
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8083)
В нескольких магазинах Москвы появились "умные" тележки для покупок. Они позволяют жителям мегаполиса закупаться большим количеством продуктов, минуя очередь на кассе. В этом убедились и корреспонденты "РГ", отправившись протестировать технологию.

С помощью мини-компьютера, установленного прямо на тележке, они осмотрительно проверяют стоимость товаров. В этом им помогают камеры, расположенные у ручки телеги. Чисто технически это происходит так: покупатель выбирает товар, сканирует штрих-код с упаковки и кладет его в тележку. На экране сканера отображается информация о продуктах, скидках, их цена и общая сумма покупки. Чтобы расплатиться на кассе, товары выкладывать не нужно, достаточно нажать на экране тележки кнопку "Завершить покупки" и повернуть ее сканером к большому экрану, которые теперь появились у касс. То же самое можно сделать и через кассы самообслуживания.

Фото: dragonimages / istock
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"Покупатели могут следить за стоимостью товаров, а также значительно экономят время. Теперь не нужно выкладывать товар на прилавок и ожидать, когда продавец отсканирует и упакует продукты. На завершение сканирования и оплату уходит от 40 секунд до полутора минут. Самая крупная покупка завершается так же быстро, как если бы покупатель был с одним пакетом молока", - рассказывает Марина Фролова, помощник территориального управляющего сети магазинов "ВкусВилл". По ее словам, пользу от "умной" тележки видят и кассиры, у которых на кассах теперь практически нет очередей.

"Устройство на тележке работает от съемной батареи, которая регулярно заряжается. Сам же мини-компьютер с телег не снимается", - говорит Фролова.

Александр Борисов, глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка, уверен, что "умные" тележки, как и кассы самообслуживания, появятся во всех супермаркетах. "Покупатели заинтересованы быстрее выйти из магазина, потратив как можно меньше времени на ожидание в очереди. Процесс автоматизации в торговых сетях уже не остановить. А москвичи быстро привыкают к новшествам, так что совсем скоро взрослые и дети не будут представлять жизни без "умных" помощников в магазинах", - говорит он.

Самая крупная покупка завершается так же быстро, как если бы покупатель был с одним пакетом молока

"Умные" тележки - это еще одна технология, которая освобождает людей от рутинных операций и помогает оптимизировать процесс продаж, уточняет Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли: "Электронные ценники, кассы самообслуживания, система контроля очередей и контроль заполняемости прилавка - все эти сервисы уже есть в торговых сетях и от них торговые сети только выиграют, потому что они привлекают внимание покупателей".

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