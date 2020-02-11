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11.02.2020 09:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новой Москве началось обустройство маршрута Пыхчево-Яковлево

Текст: Ирина Огилько

Начались работы по благоустройству инфраструктуры первого из запланированных маршрутов на территории Новой Москвы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Он пройдет от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновское. Протяженность нового маршрута составит более пяти километров", - рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Решение об организации маршрута было принято по просьбам местных жителей, которым после запуска автобусов станет значительно удобнее добираться до нужных точек. Данный маршрут станет продолжением организованного в прошлом году автобусного сообщения Десеновское-Расторопово.

- Существующие узкие дороги расширят до 7-7,5 метра, чтобы обеспечить необходимую ширину полос для безопасного движения автобусов. Затем будет выполнено устройство основания дороги, положат новое асфальтобетонное покрытие в два слоя, сделают тротуары, поставят освещение, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и устройству кабельной канализации, выполняется устройство водостоков. В рамках работ осенью высадят почти 130 деревьев и более 150 кустарников.

Напомним, на территории ТиНАО в этом году планируется обустроить инфраструктуру для нескольких новых автобусных маршрутов общей протяженностью порядка 18 километров. В деревнях и поселках, куда придут новые маршруты общественного транспорта, проживает порядка 20 тысяч человек. Пассажиропоток после завершения работ составит, по прогнозам, более 16 тысяч человек в сутки.

Завершить работы планируется в сентябре этого года.

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