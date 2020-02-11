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11.02.2020 07:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Артек" перенес смену для детей из Приморья из-за коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

Руководство Международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму, сообщило, что переносит для детей из Приморского края смену - с марта на октябрь из-за опасений распространения нового коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.

Фото: REUTERS
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"В министерство образования Приморского края пришло официальное письмо из Международного детского центра "Артек", сообщающее о переносе квот с третьей мартовской смены на 12-ую в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе. Осенью в лагерь смогу поехать 43 ребенка.

Между тем, по данным территориального управления Роспотребнадзора в Приморье не отмечено ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

В Китайской провинции Хубэй, ставший эпицентром заболевания, за сутки от вируса нового типа 2019-nCoV погибло 103 человек. Таким образом, число жертв в провинции достигло 974.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса 2019-nCoV

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