В Приморье осудили вандалов, осквернивших Вечный огонь

Мировой суд Уссурийска вынес приговор двум жителям Приморского края, признав их виновными в вандализме. В октябре прошлого года они осквернили в Уссурийске мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь, сообщает управление МВД по региону.

Уголовное дело было возбуждено по части статьи 214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц". Два задержанных ранее судимых местных жителя, 20 и 21 года, сознались в содеянном и пояснили, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уссурийский мировой суд признал их виновными и отправил на два года в колонию-поселение.

Справка "РГ"

Мемориал воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, создал скульптор Валерий Ненаживин. Памятную композицию открыли в мае 1977 года. Имена тех, кто так и не вернулся домой с фронта, выгравированы на плитах. Вечный огонь для мемориала привез с Марсова поля Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.