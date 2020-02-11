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11.02.2020 15:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области полицейских осудили за убийство на кладбище

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области суд вынес приговор сержантам ППС, которые до смерти избили мужчину, задержанного по подозрению в совершении административного правонарушения.

Фото: iStock
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Как уже писала "РГ", 26 сентября прошлого года в Вольске 22-летний и 23-летний сержанты патрульно-постовой службы, задержали местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские повезли пьяного в отдел на служебной машине, он стал их бранить и обзывать. Люди в погонах разозлись на мужчину, отвезли его вместо отдела полиции к городскому кладбищу. Там стражи правопорядка избили человека, руки которого были скованы наручниками, и бросили умирать.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 41-летнего жителя Вольска наступила в результате причиненных ему травм грудной клетки, с переломами ребер и разрывом легкого. Тело погибшего обнаружили прохожие.

Как сообщает областное управление СК, преступление было раскрыто сотрудниками службы собственной безопасности полиции и оперативниками областного уголовного розыска.

Фото: iStock
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По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, по результатам служебной проверки полицейские были уволены из правоохранительных органов.

- Суд согласился с мнение государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжких телесных повреждений, - информирует прокуратура Саратовской области.

Один из бывших полицейских осужден на девять лет лишения свободы, второй - на 10,5 года. Отбывать наказание бывшие правоохранители будут в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Преступления правоохранителей

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