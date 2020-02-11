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11.02.2020 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишего веса

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омские антимонопольщики возбудили дело в отношении местного фитнес-клуба. Организацию подозревают в нарушении федерального закона "О рекламе".

На фитнес-клуб, расположенный на улице 70 лет Октября, в УФАС России по Омской области пожаловался недовольный горожанин. Мужчина увидел на фасаде здания рекламу "Готовь сани летом, а тело … круглый год за 6999" и решил заняться спортом. Однако в фитнес-клубе ему отказались продавать абонемент по данной цене.

Фото: iStock
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- Менеджер сказала, что цена 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 кг, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека! - пояснил омич антимонопольщикам. В результате клиенту пришлось приобрести абонемент за 11900 рублей. Но он решил, что это несправедливо.

Как сообщает УФАС, владеющий фитнес-клубом индивидуальный предприниматель пояснил, что акция действительно "не распространяется на клиентов весом свыше одного центнера". А информация об ее условиях размещена на большом плакате напротив отдела продаж. Но на рекламе, размещенной на фасаде здания, дополнительные условия указаны не были.

- Это противоречит требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе": не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители, - поясняет УФАС России по Омской области.

Если суд сочтет вину фитнес-клуба доказанной, организации грозит штраф.

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