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11.02.2020 15:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Покидать не торопятся

Карелия планирует сохранить количество своих моногородов
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 28(8082)
В правительстве РФ подготовили новую программу развития моногородов до 2024 года, на которую планируют потратить 57,3 миллиарда рублей. Карелия, а у нее одиннадцать моногородов, надеется сохранить это число и нарастить количество территорий опережающего экономического развития в них.

Одна из главных задач новой программы - сделать так, чтобы города избавились от приставки "моно".

Еще осенью 2018 года Счетная палата России отметила, что 107 территорий утратили признаки моногородов и их нужно исключить из списка. Другое дело, что сделать это будет непросто. Регионы получают под эти территории льготы и таким образом держат там ситуацию под контролем.

Фото: iStock
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Как считает гендиректор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов, список моногородов пересмотреть сложно. Да, государство поставило задачу как можно больше населенных пунктов вывести из списка.

Но так как есть надежды получить льготы, то субъекты РФ представляют заявки о включении новых территорий в список. А те, которые вышли, не торопятся его покидать.

Подобная ситуация и в Карелии. Республика вообще относится к числу субъектов с высоким количеством кризисных населенных пунктов, так отмечается в новой программе. Она занимает третье место после Кемеровской и Челябинской областей. Но власти надеются все города сохранить и открыть новые ТОСЭР.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 11 моногородов, из них три - Кондопога, Костомукша и поселок Надвоицы - имеют статус территории опережающего социально-экономического развития. Это 46 процентов всех населенных пунктов республики, где проживает 23 процента населения.

Фото: Violetkaipa/iStock
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Первый статус получил поселок Надвоицы. Но резиденты туда не пришли. Причина - узкий сегмент видов предпринимательства, которые можно использовать, чтобы выполнить условия функционирования территории опережающего социально-экономического развития и получить налоговые преференции.

В ТОСЭР Кондопоги ведут строительство двух рыбоперерабатывающих заводов стоимостью два миллиарда рублей.

Ягодное производство работает в Костомукше. Как заявляют чиновники, это должно диверсифицировать экономику городов, снизить зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места.

В Карелии в 2019 году в моногородах продолжили поддерживать малое и среднее предпринимательство. Предпочтение отдавали безработным гражданам. И 106 предпринимателей воспользовались этими средствами, общая сумма финансирования - 18 миллионов рублей. Выдано 49 микрозаймов под ставку от 3,12 процента годовых на общую сумму 106 миллионов рублей. Всего в республике зарегистрированы 11 резидентов ТОСЭР. Еще пять планируют получить этот статус. Однако, по мнению экспертов, остается неясным, станут ли принятые на региональном уровне меры эффективными для решения задач, поставленных в новой программе.

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