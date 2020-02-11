В Архангельске установили знак с предложением позвонить маме

В Архангельске у офиса МУП "Горсвет" на проспекте Троицком установили необычный знак, предлагающий позвонить маме.

Как сообщила администрация города в официальном сообществе в соцсети, он установлен в качестве эксперимента. По форме знак напоминает дорожный, но, по сути, это социальная реклама. На красном круге изображен мобильный телефон и размещена надпись: "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме".

Городская администрация планирует установить подобные знаки в прогулочных зонах столицы Поморья. Их дизайн и места размещения сейчас прорабатываются, от горожан ждут идей на этот счет. Текст призыва упростят, но его смысл останется прежним: "Мама ждет твоего звонка".

- Поскольку все мы чьи-то дети, возникла мысль разместить на улицах города напоминания об этом, - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы администрации Архангельска Ирина Буйновская. - Скорее всего, они появятся в местах с большой проходимостью - на набережной, на пешеходной Чумбаровке, в студенческом городке. Если студент, который три дня не звонил маме, увидит такой знак и наберет ее номер, - идея себя оправдает. Нам сообщили, что у пробного знака молодые люди уже останавливаются и достают телефоны.

Архангелогородцы, судя по комментариям в сообществе, разделились во мнениях. Противники считают новый знак излишним, сторонники пишут, что им он просто нравится.

Кстати

В сентябре 2019 года большой резонанс в Архангельске вызвала скульптура Смерти с косой и знаком ограничения скорости "60", которую городские власти установили на Ленинградском проспекте. Однако неизвестные убрали креативный дорожный знак в первый же день, а вскоре его нашли неподалеку от места установки со сломанной косой. Скульптуру отреставрировали, но на улицы города она пока не вернулась.