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11.02.2020 12:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Избрана новый председатель городского совета Керчи

Текст: Алексей Вакуленко (Керчь)
Фото: Пресс-служба Керченского городского совета Фото: Пресс-служба Керченского городского совета
Фото: Пресс-служба Керченского городского совета

Депутаты горсовета Керчи на заседании во вторник избрали председателем совета Ольгу Солодилову, которая с 3 февраля была исполняющей обязанности главы муниципалитета. Об этом "РГ" сообщил депутат городского совета Константин Ерманов.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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По его словам, на заседании присутствовали 26 из 28 депутатов.

- Голосование было тайным, - рассказал Ерманов, член счетной комиссии горсовета. - В результате три депутата проголосовали за кандидата от ЛДПР Дмитрия Миронова, двадцать шесть поддержали кандидатуру Ольги Солодиловой.

Ольга Солодилова - уроженка Керчи. Окончила Краснодарский политехнический институт по специальности "технолог пищевого производства" и Одесский региональный институт Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

С 2006 по 2010 год занимала должность заместителя городского головы Керчи, с 2010 по 2012-й возглавляла департамента по социальным вопросам Керченского горсовета. В 2014-2017 годах работала директором ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Керчи". С июля 2017-го занимала пост зампредседателя горсовета.

Как сообщалось, в начале февраля депутаты городского совета Керчи отправили в отставку председателя совета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу.

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