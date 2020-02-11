Избрана новый председатель городского совета Керчи

Депутаты горсовета Керчи на заседании во вторник избрали председателем совета Ольгу Солодилову, которая с 3 февраля была исполняющей обязанности главы муниципалитета. Об этом "РГ" сообщил депутат городского совета Константин Ерманов.

По его словам, на заседании присутствовали 26 из 28 депутатов.

- Голосование было тайным, - рассказал Ерманов, член счетной комиссии горсовета. - В результате три депутата проголосовали за кандидата от ЛДПР Дмитрия Миронова, двадцать шесть поддержали кандидатуру Ольги Солодиловой.

Ольга Солодилова - уроженка Керчи. Окончила Краснодарский политехнический институт по специальности "технолог пищевого производства" и Одесский региональный институт Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

С 2006 по 2010 год занимала должность заместителя городского головы Керчи, с 2010 по 2012-й возглавляла департамента по социальным вопросам Керченского горсовета. В 2014-2017 годах работала директором ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Керчи". С июля 2017-го занимала пост зампредседателя горсовета.

Как сообщалось, в начале февраля депутаты городского совета Керчи отправили в отставку председателя совета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу.