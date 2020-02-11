В Крыму создадут амбулаторную онкологическую службу

В 2020 году власти Крыма приступят к поэтапному открытию в республике межрайонных онкоцентров. Об этом на заседании крымского правительства сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

По его словам, амбулаторную онкологическую службу на межрайонном и межмуниципальном уровне Минздраву предстоит формировать в нынешнем и следующих годах. Министр заверил, что она позволит максимально быстро провести полное обследование и установить диагноз.

- В республике определены организации, на базе которых будут развернуты межрайонные онкоцентры, - отметил глава республиканского минздрава. - Такие центры появятся в Симферополе, Джанкое, Керчи, Феодосии и Евпатории.

Сейчас в Симферополе функционирует Республиканский онкологический клинический диспансер имени Ефетова. В конце прошлого года там установили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. По словам главного врача онкоцентра Игоря Акиншевича, весной 2020 году в диспансере планируют установить новый линейный ускоритель.