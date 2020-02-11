Экономисты предсказали потерю доверия людей к технологиям

Экономисты ТюмГУ отметили риск появления нового цифрового разрыва. Он связан с тем, что с распространением новых технологий недоверие людей к ним будет расти, а бизнесу придется вкладывать средства, чтобы восстановить его.

- После десятилетий безудержного энтузиазма, граничащего с зависимостью от всего цифрового, население может потерять доверие к технологиям, - говорится в аннотации к статье "Некоторые аспекты доверия к цифровым технологиям".

Информация в интернете далеко не всегда является надежной, будь то новости, результаты поиска или отзывы. В частности, соцсети уязвимы для манипуляций со стороны хакеров. Потенциальных пользователей все больше беспокоит автоматизация и искусственный интеллект, который отбирает работу у человека.

Как сообщает пресс-служба ТюмГУ, ученые считают, что беспокойство по поводу новых технологий начинает накапливаться уже сейчас, но несмотря на это население использует технологические инструменты все более интенсивно во всех аспектах своей повседневной жизни.

Решить вопрос смогут крупные компании, от которых требуется инвестировать в повышение доверия людей к технологиям не только на самых прибыльных рынках, а во всем мире.

Кстати

По статистике МВД, больше всего киберпреступлений в прошлом году было зафиксировано на Ямале (28,6 процента от общего количества правонарушений), в Югре (27,2 процента), Чувашии (26,8), Коми (23,9) и Пензенской области (23,1 процента). Меньше всего высокотехнологичных преступлений совершается в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Санкт-Петербурге и Москве.