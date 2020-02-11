На Урале потребовали 11 лет для лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Ленинский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, который осенью 2018 года сбил женщину, мужчину и двухлетнего мальчика на улице Фурманова в Екатеринбурге.

Гособвинитель попросил суд назначить водителю 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ), хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Напомним, ДТП произошло рано утром 14 ноября 2018 года. Внедорожник Honda CR-V двигался по Фурманова со стороны Уктусской в сторону улицы 8 марта по тротуару. В районе дома по адресу 8 марта, 100 он совершил наезд на трех пешеходов: 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком и 36-летнего мужчину, которые находились на тротуаре. Все получили травмы, которые эксперты расценили как тяжелые. У ребенка - черепно-мозговая травма и нарушения мозга. В октябре его отец в соцсетях объявил сбор средств на реабилитацию мальчика. На тот момент ребенок учился ходить.

Водитель 1968 года рождения был лишен судом права на управление транспортными средствами, однако получил поддельное медзаключение в отделе ГИБДД и попросил выдать ему дубликат водительского удостоверения взамен якобы утерянного.

В отношении обвиняемого провели несколько психолого-психиатрических экспертиз, которые доказали вменяемость мужчины в момент совершения преступления.