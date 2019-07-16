Передано в суд дело уральца, сбившего на тротуаре двухлетнего ребенка

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лихача, сбившего двух взрослых и двухлетнего мальчика осенью 2018-го на улице Фурманова в Екатеринбурге.

Водителя обвиняют в нескольких преступлениях: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство с применением предметов в качестве оружия и использование подложного документа (пункт "б" части 3 статьи 111, пункт "а" части 1 статьи 213, часть 3 статьи 327 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет, до пяти лет и до двух, соответственно. Дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября в 8.22 по местному времени. Внедорожник Honda CR-V двигался по Фурманова со стороны Уктусской в сторону улицы 8 марта по тротуару. В районе дома по адресу 8 марта, 100 он допустил наезд на трех пешеходов: 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком и 36-летнего мужчину, которые находились на тротуаре. У всех были диагностированы серьезные травмы.

По данным прокуратуры, водитель 1968 года рождения был лишен судом права на управление транспортными средствами, однако мужчина получил поддельное медзаключение в отделе ГИБДД и попросил выдать ему дубликат водительского удостоверения взамен якобы утерянного.