В Екатеринбурге арестовали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца водителя, который накануне на большой скорости врезался в пешеходов на тротуаре.

Напомним, ДТП случилось на перекрестке улиц Фурманова и 8 марта около половины девятого утра. Автовладелец на Honda CR-V ехал прямо по тротуару (хотел миновать пробку, как сам он сказал потом полицейским) и сбил трех человек. Мужчина-пешеход получил несколько серьезных переломов, у молодой матери поврежден позвоночник, ее двухлетний сын, которого она везла в легкой прогулочной коляске, находится в коме.

Возбуждено уголовное дело о покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

- Водитель - мужчина 1968 года рождения - действовал умышленно, - полагают в Следственном комитете Свердловской области. - Случившееся не было продиктовано дорожной обстановкой или технической неисправностью машины. Сам шофер опытный, имеет большой стаж вождения.

Следователи вышли с ходатайством об аресте виновника аварии. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и принял положительное решение: автовладелец заключен под стражу на два месяца.

- Допрошены очевидцы ЧП, будут проведены судебно-медицинские, автотехническая экспертизы. Расследование продолжается, - подчеркнул пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.