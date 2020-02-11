Прокуроры выяснят, почему на Урале ребенку вызвали врача с 327 попытки

Прокуратура поверит поликлинику в Златоусте, куда только с 327 раза смогли дозвониться родители заболевшей трехлетней девочки. Ход и результаты проверки взяты на контроль, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

- По поручению прокурора региона Виталия Лопина организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза, - сообщила пресс-секретарь Наталья Мамаева. - В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Как уже сообщала "РГ", ребенок заболел во второй половине дня субботы 8 февраля. Вызвать дежурного врача родители не успели. В воскресенье телефоны поликлиники не отвечали, а в понедельник дозвониться удалось лишь ближе к обеду - с 327 попытки. Скриншот с экрана телефона мобильника с указанием с указанием количества звонков абоненту "Детская поликлиника" мама опубликовала в соцсетях, вызвав немало едких комментариев в адрес медучреждения. Однако врачи посетовали на эпидемию и большое количество заболевших.