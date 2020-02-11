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13.02.2020 14:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прокуроры выяснят, почему на Урале ребенку вызвали врача с 327 попытки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура поверит поликлинику в Златоусте, куда только с 327 раза смогли дозвониться родители заболевшей трехлетней девочки. Ход и результаты проверки взяты на контроль, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Фото: iStock
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- По поручению прокурора региона Виталия Лопина организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза, - сообщила пресс-секретарь Наталья Мамаева. - В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Как уже сообщала "РГ", ребенок заболел во второй половине дня субботы 8 февраля. Вызвать дежурного врача родители не успели. В воскресенье телефоны поликлиники не отвечали, а в понедельник дозвониться удалось лишь ближе к обеду - с 327 попытки. Скриншот с экрана телефона мобильника с указанием с указанием количества звонков абоненту "Детская поликлиника" мама опубликовала в соцсетях, вызвав немало едких комментариев в адрес медучреждения. Однако врачи посетовали на эпидемию и большое количество заболевших.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Халатность врачей

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