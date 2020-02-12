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12.02.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале больному ребенку смогли вызвать врача с 327 попытки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Златоусте Челябинской области родители заболевшей двухлетней девочки смогли дозвониться на телефон вызова врача только с 327 попытки. Скриншот с телефона мамы вызвал в соцсетях много едких комментариев в адрес медучреждения. Врачи ссылаются на шквал вызовов из-за большого количества заболевших, сообщили в минздраве региона.

Родители девочки пояснили, что она заболела в субботу 8 февраля. Дежурного терапевта вызвать не успели. В воскресенье поликлиника не работала. А чтобы дозвониться до нее в понедельник, потребовалось 327 звонков. Да и то, врач пришел только к вечеру. Все это время у малышки была высокая температура, родители серьезно переволновались. Они намерены сообщить об этом вопиющем факте в минздрав.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Однако в минздраве сообщили, что уже в курсе возникших затруднений. После разразившегося скандала ситуацию со сложностями в вызове врача прокомментировала главный врач детской горбольницы Златоуста Наталья Ахтарьянова. По ее словам в субботу по вызовам работала дежурная бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась всего одна медсестра. Однако даже в таком составе специалисты отработали 48 заявок.

- В понедельник в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены дополнительные врачи-педиатры. В период эпидемии гриппа такие специалисты всегда привлекаются из-за увеличения вызовов и оперативного обслуживания. Всего в понедельник отработали 240 вызовов по 11 участкам, - пояснила Ахтарьянова.

Кроме того, она отметила, что в рабочие дни прием вызовов всегда ведут три специалиста. И все телефоны указаны на сайте больницы и в регистратуре.

Между тем южноуральцы поддерживают семью и говорят о том, что подобные сложности сегодня происходят повсеместно: в поликлиниках или подолгу не отвечают на звонок или снимают трубку и кладут ее рядом с телефоном, пока позвонивший не отключится сам. В результате дозвониться до регистратур практически невозможно, и многие отправляются вызывать врача в само медучреждение.

Кстати

Как уже сообщала "РГ", эпидемия гриппа и ОРВИ официально объявлена в Челябинской области еще 4 февраля. По последним данным, в регионе зарегистрировано свыше 44 тысяч заболевших. Число пациентов за последнюю неделю выросло на 22 процента, а значит говорить о каком-то спаде пока рано.

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