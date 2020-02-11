В каких городах России стало больше квартир-студий в новостройках

За полгода в половине крупных российских городов увеличилась доля квартир-студий в новостройках.

Специалисты проанализировали ситуацию в 52 населенных пунктах. Наибольший рост этого сегмента зафиксирован в Набережных Челнах. "Если в июле 2019 года на студии приходилось 20,7 процента предложения, то в январе 2020-го - 28,5 процента", - сообщает портал Domofond.ru.

На втором месте рейтинга - Подольск: в середине прошлого лета на долю самого недорогого жилья здесь приходилось чуть больше пятой части от числа имеющихся на рынке вариантов, а в январе - уже 27,8 процента. На третьем месте - Москва, где доля студий выросла с 6,3 до 13,5 процента.

Четвертое место - за Томском: 18,4 процента маленьких квартир в июле 2019-го против 25,4 процента в январе этого года. Замыкает пятерку Сургут: минувшим летом в новостройках тут было 9,2 процента студий, в начале этого года - 15,5 процента.

Так же рост сегмента отмечается в Новороссийске, Кемерове, Сочи, Химках и Иванове.

В половине крупных городов - картина обратная. Меньше всего квартир-студий предлагают на продаже в Магнитогорске: если в июле их доля составляла 28,3 процента, то в январе - только 20,5.

"В Туле отмечено снижение с 12,8 в июле до 5,4 процента в январе. Третье место в этой части рейтинга занял Ижевск, в котором доля студий снизилась с 30,4 до 23,7 процента", - говорится в исследовании.

В девяти российских миллионниках доля бюджетного малометражного жилья на рынке новостроек такова. Наибольший рост числа таких предложений - в Москве: 7,1 процентных пунктов за полгода. Второе место - у Екатеринбурга: рост на 3,6 п. п. - с 16,6 до 20,1 процента. На третьем - Челябинск с ростом 2,9 п. п. с 33,5 до 36,4 процента.

"Меньше стали строить новых студий в семи городах-миллионниках. Так, в Перми падение составило 5 п. п. в Волгограде - 4,8 п. п., в Омске - 3,5 п. п", - резюмируют эксперты.