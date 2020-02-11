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11.02.2020 20:08
Рубрика: Легковые авто

Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Tiguan второго поколения - исключительная удача Volksawgen. По популярности среди автомобилей марки он уступает только Golf, а по географии распространения вовсе не имеет равных. Даже в России Tiguan входит в десятку самых популярных автомобилей рынка, а в сегменте 1,5-2 миллионов рублей доминирует неоспоримо.

Фото: www.motor1.com
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Тем не менее на четвертом году производства он перенесет плановый рестайлинг. Обновленные машины, замаскированные под нынешние, в эти дни проходят цикл дорожных тестов на севере Европы.

Пусть не вводят в заблуждение полосы бутафорских дневных ходовых огней - нити настоящих ДХО проложены по верхнему краю блок-фар. Сами блок-фары по форме почти такие же как на новом Golf. Задние фонари лишатся выступающего вниз от горизонтали элемента на крыльях. Эмблемы VW будут нового типа - графические, а не формованные. На двери багажника над нишей под номерную табличку появится надпись "Tiguan" разреженным шрифтом. Бамперы также будут новые.

Фото: www.motor1.com

В интерьер с обновлением Tiguan получит новую мультимедиа с усовершенствованной программной оболочкой.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .
Новый Volkswagen Polo на старой платформе доедет до дилеров к лету

По слухам, компактный кроссовер обзаведется легкой гибридной версией с 48-вольтовой батареей и мотор-генератором в помощь при повышенной нагрузке 1,5-литровому бензиновому двигателю, а также для реализации функции "старт-стоп". Более экологически безопасным станет 2,0-литровый дизель.

И самая волнительная деталь - по некоторым данным, с обновлением Tiguan впервые обретет R-версию с 300-сильным мотором.

Напомним, что для нужд российского рынка кроссовер выпускается на заводе Volkswagen в Калуге.

Фото: www.motor1.com
#Volkswagen