Трудный монолог бывшего пресс-атташе донецкого футбольного клуба

"Человек может многое изменить в своей жизни. Место жительства, гражданство, семью, фамилию, некоторые даже пытаются скорректировать цвет кожи. Ни при каких обстоятельствах нельзя поменять только футбольный клуб, за который болеешь", - я сказал это лет десять назад на торжестве в честь донецкого "Шахтера". В ту пору я возглавлял в этом клубе пресс-службу, команда мчалась от победы к победе, жизнь была прекрасна и удивительна.

Ну какой ты болельщик "Шахтера", если не видел игры с террикона?!

Продолжаем вести рубрику, начатую в год 365-летия воссоединения России и Украины и напоминающую читателям об общем славном прошлом двух братских народов

А потом в Донбассе началась война.

И сегодня мне очень тяжело говорить про любимый, несмотря ни на что, "Шахтер".

За что его так любили?

Клуб возник в 1936 году в естественной для Донбасса угольной среде. И с первых матчей заручился искренней поддержкой трибун. Суровый, справедливый и работящий край нуждался в символе и получил его в лице "Шахтера".

"Горняки" не могли похвастаться высоким покровительством, как бывало у московских команд. Его восполняла народная любовь и неизменные аншлаги на донецком стадионе. "Шахтер" четырежды завоевывал Кубок СССР - беспрецедентное достижение для нестоличного клуба. Команду с кубковым, неуступчивым шахтерским характером опасались самые грозные соперники и уважали болельщики на всей 1/6 части серпасто-молоткастой суши. Ну, кто не знал Виталия Старухина, былинного богатыря, лучшего в мире игрока "на втором этаже"?! Понятно, что имелись на планете футболисты, которые и поискуснее били мяч головой. Но они были просто игроками, а наш лысоватый форвард - легендой...

И донецкие мальчишки моего поколения на полном серьез спорили, кто круче - Старухин или Пеле?

А другая легенда - террикон рядом со стадионом "Шахтер"? В давние времена отчаянные болельщики карабкались на рукотворную гору, чтобы оттуда смотреть матч. Былинщики речистые придумали объяснение: мол, это шахтеры после смены, не успевая помыться-переодеться, занимали места на "пятой трибуне". С действительностью это монтировалось слабо - но как красиво! Истина же в том, что поначалу террикон заполнялся на остродефицитных матчах, когда не у всех получалось достать билеты. А со временем он стал болельщицкой меккой. Ну, какой ты болельщик "Шахтера", если не видел игры с террикона?!

"Шахтеру" повезло с дончанами. Но и дончанам повезло с "Шахтером". Увы, когда обвалился Советский Союз, обломками придавило и футбол. Во главе тоскливого украинского чемпионата на долгие годы воцарилось киевское "Динамо". Все остальные - на подтанцовке. В том числе и "Шахтер". Но в 1996 году президентом команды стал мало кому известный бизнесмен Ринат Ахметов. Через некоторое время Ахметов превратился в самого богатого человека Украины, а "Шахтер" - в один из самых успешных клубов Восточной Европы. А уж когда в центре Донецка поднялся изумительный стадион "Донбасс Арена", в клубе стали на полном серьезе поговаривать о победе в Лиге чемпионов...

Донецк ликовал и боготворил своих кумиров.

Но в мае 2014 года украинские ВВС нанесли удар по Донецкому аэропорту. "Шахтер" погрузился в автобус и через блокпосты ДНР, с одной стороны, и "Правого сектора", с другой, умчался в Запорожье, чтобы оттуда улететь на сборы в Австрию и Швейцарию.

И больше в Донецк не вернутся.

Война идет шестой год. "Шахтер" по-прежнему на голову выше любого соперника по национальному первенству. Вот только квартирует донецкий клуб в Киеве, а играет то во Львове, то в Харькове.

Кочевая команда-приживалка. Уже чужая для своих, донецких, которые наблюдают за гастролями вчерашних любимцев из-за линии фронта. Они горько усмехаются, узнав: "Шахтер" больше не выступает в известных всей планете полосатых оранжево-черных футболках. У кого-то они вызвали ассоциации с георгиевской лентой...

Из этого "Шахтера" я ушел в 2015 году, отработав в клубе десять незабываемых лет. Знаю, что ничего подобного в моей жизни больше не повторится. Но есть вещи важнее футбола. Во время войны понимаешь это четко. На стадионах люди должны получать удовольствие от спортивного зрелища, а не слушать речевки в честь Бандеры. Правда, представители "Шахтера" время от времени туманно намекают: мол, мы ждем, когда сможем сыграть на "Донбасс Арене".

Вот только в Донецке не слишком ждут "Шахтер" после того, как футболисты прогнулись перед националистами: вышли на матч в футболках с надписью "Гордимся!".

В страшном сне болельщикам "Шахтера" не привиделось бы, что их "горняки" гордятся воюющими против шахтеров...

P.S. По "Донбасс Арене" сегодня можно прогуляться с экскурсией. Здесь почти ничего не изменилось. Только стадион слегка покалечен украинскими боеприпасами и в футбол никто не играет. Разве что в ностальгических болельщицких снах...

Что поделать, если сердцу не прикажешь.