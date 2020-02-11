С улиц Москвы эвакуировали 100 машин без номеров

За последний месяц со столичных улиц на спецстоянки эвакуировали 100 автомобилей без номеров. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП".

Припаркованные авто без номеров или с поддельными регистрационными знаками перевозятся на спецстоянки по регламенту антитеррористической комиссии Москвы. Это необходимо для полицейской проверки машин. "Такие автомобили нельзя идентифицировать, а это значит, что они могут быть задействованы в незаконной деятельности", - подчеркнули в АМПП.

Из 100 эвакуированных без номеров машин 23 оказались люксовыми, в том числе 12 BMW и 11 Audi.