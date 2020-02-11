Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России

Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила еще три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Introducing the #GalaxyS20. This is the phone that will change photography.

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Все они получили новую систему камер, работающую на базе искусственного интеллекта с самым большим сенсором, который когда-либо выпускал корейский производитель.

S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 Мп, S20 Ultra - на 108 Мп.

Большую работу проделали инженеры компании по улучшению гибридного оптического зума и цифрового увеличения. Благодаря этому пользователям доступны 30-кратное увеличение на Galaxy S20/S20+ и 100-кратный зум на S20 Ultra.

Съемка видео Galaxy S20 поддерживает стандарт 8K, благодаря партнерству с YouTube видеоролики в таком разрешении можно загружать со смартфона прямо в видеосервис.

Все три устройства построены на базе процессора Exynos 990. Объем внутренней памяти начинается со 128 Гб, оперативной предусмотрено по 8 Гб для S20/S20+ и 12 Гб для S20 Ultra. Емкость аккумуляторов составит 4000, 4500 и 5000 мАч соответственно. Операционная система - Android 10.

В России старт продаж назначен на 13 марта 2020 года. Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra будут доступны по следующим ценам:

- 69 990 руб. за версию Galaxy S20 в сером, голубом, красном цветах;

- 79 990 руб. за Galaxy S20+ в сером, черном, красном цветах;

- 99 990 руб. за Galaxy S20 Ultra в сером и черном цветах.