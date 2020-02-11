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11.02.2020 20:57
Рубрика: Спорт

Умер бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд

Текст: Максим Домчев
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.

Во вторник Валерий Рейнгольд посетил турнир, посвященный дню рождения одного из футболистов "Спартака" прошлых лет. Прямо в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова 77-летний ветеран советского футбола почувствовал себя плохо и был госпитализирован с диагнозом инфаркт в городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Несмотря на все старания медиков Валерий Рейнгольд умер. Об этом сообщил ТАСС глава комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

"Да, Валерий Леонидович скончался", - сказал он.

18 февраля Валерию Рейнгольду исполнилось бы 78 лет. Он выступал в составе "Спартака" с 1960 по 1967 год. В 1962 году завоевал с командой звание чемпиона СССР. По разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, дважды завоевал Кубок СССР. После ухода из красно-белой команды выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник". За скорость Рейнгольд получил прозвище "Электричка". В последние годы выступал в качестве эксперта в ряде СМИ.

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