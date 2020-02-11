Уполномоченному по правам человека могут запретить иметь второе гражданство

Федеральный омбудсмен должен быть включен в число лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. С таким предложением выступила член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"В число должностных лиц, которым положено только одно российское гражданство, включить должность уполномоченного по правам человека в РФ", - предложила Мерзлякова на заседании рабочей группы во вторник.

"Это высшая государственная должность, и на нее тоже должны распространяться требования, которые относятся к другим государственным должностям", - пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок в Констиуцию РФ, где в том числе предлагается запретить иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом высокопоставленным чиновникам, федеральным парламентариям и судьям.