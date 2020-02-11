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11.02.2020 09:36
Рубрика: Общество

Ураган разогнал Boeing 747 над Атлантикой до рекордной скорости

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пассажирский авиалайнер Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел маршрут из Нью-Йорка (США) до Лондона (Великобритания) за четыре часа и 56 минут, приземлившись на 102 минуты раньше времени, указанном в расписании.

В то время как обычно этот полет длиной в 5554 километра занимает не менее шести часов. Этим Boeing 747 установил рекорд для дозвуковых самолетов.

Фото: AFP/ Ludovic MARIN
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Разгадка рекорда оказалась проста. Воздушный лайнер во время полета попал в воздушный поток урагана "Кьяра", проходившему в ночь с 8 на 9 февраля над Антлантическим океаном. Он двигался в попутном направлении и, по данным аналитической компании FlightRadar, разогнал металлическую птицу до максимальной скорости в 1328 километров в час.

"При этом самолет не преодолел звуковой барьер: воздушная скорость - скорость по отношению к воздушному потоку - была дозвуковой", отмечают аналитики. И упоминают, что еще два рейса Virgin Airlines также стремительно пересекли Атлантику, причем все три побили предыдущий дозвуковой рекорд Нью-Йорка-Лондон в 5 часов и 13 минут.

Ранее с подобной скоростью передвигались лишь сверхзвуковые самолеты. Так, в 1996 году сверхзвуковой Concorde перелетел из США в Великобританию за 2 часа и 52 минуты.

Фото: REUTERS / Regis Duvignau / File Photo
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Тем временем

Из-за урагана "Кьяра" были отменены десятки рейсов по всей Великобритании и Европе. Лондонский аэропорт Хитроу и несколько авиакомпаний объединили рейсы в воскресенье, чтобы сократить число отмененных из-за сильного ветра.

В амстердамском аэропорту Схипхол было отменено около 120 рейсов, ожидали погоды также пассажиры в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна, Ганновера, Берлина, Дюссельдорфа и Бремена.

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