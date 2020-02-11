В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Существующая скидка только покрывает разницу таможенных пошлин, отметил он.

"Сейчас цена для нас на 17 процентов ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая. А российские компании говорят: вы нам еще премии заплатите", - цитирует Дмитрия Крутого агентство "Белта".

Он пояснил, что, когда в России завершится налоговый маневр, стоимость российской нефти для белорусской стороны будет составлять 100 процентов от мировой. Но российские поставщики признают, что, поставляя нефть в Беларусь, "формально не платят в российский бюджет эту пошлину, а поставляя куда-то в Европу - платят", отметил Дмитрий Крутой. Так что этот вопрос еще предстоит обсуждать с российской стороной, учитывая множество нюансов, заметил он.

Ранее нефтеперерабатывающие заводы Беларуси заявили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам.