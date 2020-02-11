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11.02.2020 11:42
Рубрика: Экономика

В ГД внесен проект о повторном маткапитале на четвертого ребенка

Текст: Татьяна Замахина

Депутат Сергей Иванов предложил предоставлять маткапитал на четвертого ребенка. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Однако правительство уже выступило против принятия инициативы.

В документе предлагается установить право на повторное получение материнского капитала при рождении или усыновлении четвертого ребенка.

Фото: РИА Новости
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По мнению законодателя, принятие такой нормы стимулирует создание многодетных семей и позволит создать более эффективные условия для обеспечения для них достойной жизни.

В заключении правительства РФ отмечается, что документ не согласован с федеральным законом "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей". Но самое главное, его принятие поставит в неравные условия другие категории граждан, имеющих двух и более детей, но не обладающих правом на повторное поручение маткапитала. Кроме того, в законопроекте не определены источники денежных средств на его реализацию, добавили в кабмине.

Отметим, что ранее в ГД поступили поправки "Единой России" о расширении программы маткапитала, подготовленные на реализацию инициатив президента на эту тему. Так, средства будут выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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