В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Поправки предложены к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Это сделано для ускорения рассмотрения, о чем раньше была достигнута договоренность на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции "единороссов' Сергеем Неверовым.

"Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям", - заявил Турчак. По его словам, партия проконтролирует, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек.