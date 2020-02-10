В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала

Новости

В поезде Таганрог-Ростов показали спектакль по мотивам рассказов Чехова 22:48
Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником 22:32
Президент США рассказал об американских "супербыстрых ракетах" 22:09
США направят на противодействие России более 700 млн долларов 22:09
В ГД внесены поправки о допуске школьников к итоговой аттестации 21:03
Стало известно, во что играли викинги 1200 лет назад 20:57
Во Франции раскопали мастерскую времен Великой революции 20:54
Матвиенко: Москва заинтересована в расширении сотрудничества с Сараево 20:49
В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку 20:45
Hermès открывает направление Beauté: в марте появится губная помада 24 оттенков 20:41
Задержаны двое участников розыгрыша о коронавирусе в метро 20:41
Алишер Усманов передал МОК рукопись манифеста Пьера де Кубертена 20:36
В Ленобласти студент колледжа умер на уроке физкультуры 20:31
Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской фабрике 20:22
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга" 20:14
Минтранс предложил уточнить параметры госпрограммы "Развитие транспортной системы" 19:49
Социологи: Партнеры США по НАТО не хотят воевать 19:45
В Астрахани у женщины случился абсцесс мозга из-за самолечения 19:00
В Петербурге начался смотр молодежных почетных караулов 18:49
В Подмосковье произошла авария на электроподстанции 18:46
Чем государство может помочь развитию нефтехимии 18:36
Попова: Под наблюдением врачей по коронавирусу остается 20 тыс. человек 18:35
В Греции прошли памятные мероприятия по случаю Дня дипломата 18:26
Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей 18:25
Под Петербургом утонул пенсионер, попытавшийся спасти свою собаку 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 21:54
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки, направленные на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала. Изменения внесла "Единая Россия", о чем сообщается на официальном сайте партии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Какие квартиры раскупят семьи за счет маткапитала

Поправки предложены к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. Это сделано для ускорения рассмотрения, о чем раньше была достигнута договоренность на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции "единороссов' Сергеем Неверовым.

"Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям", - заявил Турчак. По его словам, партия проконтролирует, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Материнский капитал

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Песков назвал пагубной санкционную практику
"Паразиты" добрались до Голливуда
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг