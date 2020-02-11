В ГМИИ им А.С. Пушкина стартовал музыкальный сезон, посвященный Рихтеру

Музыкальный сезон 2020 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина отмечен сразу двумя юбилеями - 105 лет со дня рождения Святослава Рихтера и 40 лет легендарному фестивалю "Декабрьские вечера", который великий пианист придумал вместе Ириной Антоновой, тогда директором музея.

"Мы полностью посвящаем этот сезон юбилею Рихтера. И я представляю, с каким трепетом и волнением музыканты будут выходить на сцену, потому что каждая программа фактически отсылает к творческой биографии маэстро, его друзьям и конгениальным партнерам, с которыми он вместе работал", - представила новый концертный сезон в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея Юлия Де-Клерк.

Среди главных "героев" - Артур Рубинштейн и Генрих Нейгауз, Марина Юдина и Владимир Софроницкий, Вера Горностаева и Анатолий Ведерников, Олег Каган и Наталия Гутман, Мстислав Ростропович и Юрий Башмет, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Элизабет Шварцкопф, Фишер Дискау, Глен Гульд и многие другие.

В день рождения маэстро, 20 марта, "героиней" станет Нина Дорлиак, чей дуэт с Рихтером называли эталонным. На сцене в этот вечер выступит ученица Нины Львовны заслуженная артистка России Яна Иванилова, за фортепиано Юрий Полубелов.

Символично, что в концерте, посвященном великолепному трио - Рихтер, Каган, Гутман, будет выступать GUTMAN-TRIO, в котором играет Святослав Мороз, сын Наталии Гутман и ученик Олега Кагана.

Особенными, по словам Юлии Де-Клерк, станут программы, составленные на основе дневниковых записей и интервью Святослава Рихтера, в которых он высказывает свое отношение к классической и современной музыке. Прозвучат произведения Андрея Волконского, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Альфреда Шнитке.

- Это уникальное место заслуживает такой потрясающей программы, - не скрывает своего восхищения пианист Алексей Гриболь. Он выступит в квартире Рихтера дважды: в апреле с программой, посвященной Бриттену и Десятникову, а в ноябре вместе с молодым солистом Большого театра Ильей Кутюхиным он исполнит Шуберта, Шумана и Вольфа.

Для пианиста Александра Гиндина музыкальные вечера Пушкинского музея - это всегда максимальная концентрация настоящего творчества: здесь не стремятся заработать на "демократичной" и "попсовой" классике. Его "чистая и камерная" программа будет посвящена дружбе Святослава Рихтера и Олега Кагана.

Сезон запомнится и уникальными выставками. В марте в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера пройдет камерная выставка "Святослав Рихтер в кругу друзей", которая расскажет о его жизни в Коктебеле и дружбе с Натальей Северской и Александром Габричевским. А в конце октября откроется главный выставочный проект года "Святослав Рихтер. Жизнь под музыку И.М. Баха". Посетители увидят редкие экспонаты и уникальные документы из архива пианиста, а также работы художников XX века от Марка Шагала до Дмитрия Краснопевцева и пастели самого Рихтера.

В декабре в ГМИИ А.С. Пушкина пройдет уже XXXX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", посвященный отражению мировой музыкальной культуры прошлого в искусстве XX века.

Также в этом сезоне будет продолжен семейный абонемент "Слово. Музыка. Игра", а цикл лекций "Легенды исполнительского искусства" на этот раз посвятят истории оперного театра, знаковым постановкам и легендарным исполнителям.