В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает расширить президентскую квоту в Совете Федерации до 30 человек и семерых их них назначать пожизненно. Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, отвечая на вопрос "РГ".

"Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате", - сказал он.

На прошлом заседании рабочей группы с инициативой о расширении президентской квоты в верхней палате парламента выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он же предложил изучить опыт сената Италии, где заседает несколько пожизненных сенаторов.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, "которых знают в лицо, лидеры нации".

Напомним, по действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от Российской Федерации, т.е. до 10% от состава Совфеда. До сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.