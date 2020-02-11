Новости

25-летний актер из "Моей ужасной няни" вышел на пробежку и умер 12:52
В МИД заявили о провале планов США по сдерживанию России 12:50
В Югре пассажиры легковушки погибли в ДТП с автокраном 12:49
Калининградские ученые нашли способ сделать овощи более полезными 12:48
"Почта России" объявила о старте сотрудничества с iHerb 12:45
В Прикамье за экологией на мусорных полигонах будут следить дроны 12:42
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок 12:41
В Астрахани уволилась учительница, заподозренная в романе с учеником 12:39
Лукашенко призвал журналистов честно и объективно говорить с людьми 12:38
Еноты в Московском зоопарке заснули с опозданием на 2 месяца 12:37
Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу еще одного ребенка 12:32
В Перми не подтвердилась информация об убийстве пожилых пациентов 12:29
Хрюнов намерен организовать бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова 12:23
Избрана новый председатель городского совета Керчи 12:23
Вокалист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП 12:23
Экономисты предсказали потерю доверия людей к технологиям 12:22
В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов 12:21
Уполномоченному по правам человека могут запретить иметь второе гражданство 12:07
КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. Первые изображения 12:07
Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти" 12:05
В Крыму проведут ревизию всех памятников Великой Отечественной войне 12:04
В Петербурге полицейским вынесли приговор за избиение задержанного 11:56
В аэропорту Сочи уронили переноску с собакой 11:53
Число безвизовых туристов в Брестской области увеличилось на 70% 11:45
В ГД внесен проект о повторном маткапитале на четвертого ребенка 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 12:21
Рубрика: Власть

В Совфеде могут появиться семь пожизненных сенаторов

Текст: Галина Мисливская

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает расширить президентскую квоту в Совете Федерации до 30 человек и семерых их них назначать пожизненно. Об этом рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, отвечая на вопрос "РГ".

"Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате", - сказал он.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Андрей Клишас: Приоритет Конституции не помешает соблюдению всех обязательств

На прошлом заседании рабочей группы с инициативой о расширении президентской квоты в верхней палате парламента выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он же предложил изучить опыт сената Италии, где заседает несколько пожизненных сенаторов.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, "которых знают в лицо, лидеры нации".

Напомним, по действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от Российской Федерации, т.е. до 10% от состава Совфеда. До сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг